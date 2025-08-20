COLLEGE – KCAC/MIAA Fall Week 1 schedule/scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 1 schedule/results
Friday, August 15
KCAC Volleyball
Bethel 3, Panhandle State 1 – Bethel Tournament
Texas A&M -Texarkana 3, Bethel 2- Bethel Tournament
Saturday, August 16
KCAC Volleyball
Bethel 3, Langston 0 – Bethel Tournament
Bethel 3, Hastings 0 – Bethel Tournament
Concordia University 3, York 0
Tuesday, August 19
KCAC Volleyball
Mid America Christian 3, Tabor 0
Wednesday, August 20
KCAC Volleyball
Friends at Central Christian
York at Peru State
Thursday, August 21
KCAC Volleyball
Langston at Sterling
KCAC Men’s Soccer
Evangel at Ozark Christian
Friends vs. Benedictine
McPherson at Baker
KCAC Women’s Soccer
Avila at Baker
Bethel at Paul Quinn
Friends at Oral Roberts
Indiana Kokomo at McPherson
Mid America Christian at Ottawa
Friday, August 22
KCAC Volleyball
Avila at Judson Illinois
Bethany vs. Dakota State – Siouxland Invitational
Bethany vs. Bismarck- Siouxland Invitational
Bethel vs. Wayland Baptist – Park, Mo. Tournament
Evangel vs. Iowa Graceland – WWU Classic
Evangel vs. Justice University – WWU Classic
Friends William Woods Tournament
Friends William Woods Tournament
McPherson vs. Northwestern – at Sioux City, Iowa
McPherson vs. Rock Mountain – at Sioux City, Iowa
Oklahoma Wesleyan vs. Valley City State – Sioux City Tournament
Oklahoma Wesleyan vs. Rocky Mountain College – Sioux City Tournament
Ottawa vs. Hastings College – Hasings Tournament
Saint Mary vs. Park University – Park Tournament
Southwestern vs. Paul Quinn College – Siloam Springs Tournament
Southwestern vs. Philander Smith University – Siloam Springs Tournament
Tabor at Benedictine
Tabor vs. Baker – at Benedictine
York vs. Saint Ambrose – SAU tournament
York vs. Waldorf University – SAU tournament
KCAC Men’s Soccer
Central Methodist at Ottawa
Saturday, August 23
KCAC Volleyball
Saturday, August 23
Avila vs. Trinity Christian – Judson Illinois
Avila vs. Grand View – Judson Illinois
Bethany vs. Mayville State- Siouxland Invitational
Bethany vs. Doane- Siouxland Invitational
Bethel vs. OCU – Park, Mo. Tournament
Bethel vs. Park Missouri – Park, Mo. Tournament
Evangel vs. Mid-America Christian – WWU Classic
Evangel vs. Haskell – WWU Classic
Friends William Woods Tournament
Friends William Woods Tournament
Kansas Wesleyan vs. College of Saint Mary – Hastings tournament
Kansas Wesleyan vs. Hastings College – Hastings tournament
McPherson vs. Dakota Wesleyan – at Sioux City, Iowa
McPherson vs. William Carey University – at Sioux City, Iowa
Oklahoma Wesleyan vs. Morningside University – Sioux City tournament
Ottawa vs. College of Saint Mary – Hastings tournament
Saint Mary vs. Wayland Baptist – Park Tournament
Saint Mary vs. Oklahoma City University – Park Tournament
Southwestern vs. John Brown University – Siloam Springs Tournament
Southwestern vs. Texas A&M Texarkana – Siloam Springs Tournament
Sterling at Peru State
Sterling vs. UHSP – at Peru State
York vs. Clarke University – SAU tournament
York vs. Indiana Northwest – SAU tournament
KCAC Men’s Soccer
Health & Pharmacy Services at Evangel
McPherson at Mid-America Christian
Central Christian College at Kansas Wesleyan
Southwestern at University of Science & Arts
Sterling at Central Christian
Doane at York
KCAC Women’s Soccer
William Baptist at Evangel
McPherson at Hesston
Kansas Wesleyan at Hastings
Cumberland at Ottawa
Park at Saint Mary
Sterling at Central Christian
Indiana Kokomo at Tabor
Doane at York
MIAA Women’s Soccer
Northeastern State at Southern Nazarene
Monday, August 25
KCAC Volleyball
Kansas Christian at Sterling
KCAC Men’s Soccer
John Brown University at Oklahoma Wesleyan
KCAC Women’s Soccer
Central Methodist at Oklahoma Wesleyan
MIAA Women’s Soccer
William Jewell at Emporia State
Tuesday, August 26
KCAC Volleyball
Langston at Bethany
Bethel at USAO
Baker at McPherson
Graceland University at Saint Mary
York at Midland University
KCAC Men’s Soccer
Panhandle State at Bethel
Missouri Baptist at Ottawa
Oklahoma Science & Arts at Sterling
KCAC Women’s Soccer
William Woods at Evangel
Panhandle State at Southwestern
Wednesday, August 27
KCAC Volleyball
Avila at Mission Missouri
KCAC Men’s Soccer
Doane at Bethany
William Jewell at Saint Mary
Central Christian at Southwestern
Tabor at Hesston
KCAC Women’s Soccer
Tabor at Hesston
Thursday, August 28
KCAC Volleyball
Tabor at Hesston
KCAC Men’s Soccer
Iowa Briar Cliff at McPherson
MIAA Football
Central Missouri at Delta State
Minot State at Emporia State
Angelo State at Fort Hays State
Nebraska Kearney at Wayne State
NW Missouri State at Minnesota State
Pittsburg State at Ferris State
Friday, August 29
KCAC Volleyball
Avila vs. Mid America Christian – Ozarks Classic
Avila vs. Williams Baptist – Ozarks Classic
Bethany at Baker
Evangel vs. Huston-Tillotson – Nelson Classic
Evangel vs. Texas Wesleyan – Nelson Classic
Friends vs. Arlington Baptist
Friends vs. St. Louis Health Sciences & Pharmacy
Kansas Wesleyan vs. Texas Wesleyan – Texas Wesleyan tournament
Kansas Wesleyan vs. Rochester College – Texas Wesleyan Tournament
McPherson vs. Lindsey Wilson – at Waxahachie, Texas
McPherson at Nelson University – at Waxahachie, Texas
Oklahoma Wesleyan vs. Carroll College
Oklahoma Wesleyan vs. Bushnell University
Ottawa vs. Concordia – CSM Classic
Ottawa vs. Iowa Morningside – CSM Classic
Saint Mary at College of the Ozarks – Ozarks Tournament
Saint Mary vs. Mission University – Ozarks Tournament
Southwestern vs. Dordt University – Oskaloosa Iowa Tournament
Southwestern vs. Mount Marty University – Oskaloosa Iowa Tournament
Sterling vs. Cottey College – Manhattan Christian tournament
Sterling vs. Central Christian – Manhattan Christian tournament
York vs. Stephens College – Missouri Valley tournament
York vs. William Woods – Missouri Valley tournament
KCAC Men’s Soccer
Bethel at Dordt University
KCAC Women’s Soccer
Avila at John Brown
Bethel at Iowa Northwestern
Evangel at Southwestern Christian
Ottawa at Baker
Saturday, August 30
KCAC Football
Avila at McPherson
Bethany at Friends
Bethel at Southwestern
Evangel at Saint Mary
Ottawa at Kansas Wesleyan
Tabor at Sterling
KCAC Volleyball
Avila vs. Mission Missouri – Ozarks Classic
Avila vs. College of the Ozarks – Ozarks Classic
Bethel College of Saint Mary Tournament
Bethel College of Saint Mary Tournament
Evangel vs. Louisiana Christian – Nelson Classic
Evangel vs. Nelson University – Nelson Classic
Friends vs. Baker
Kansas Wesleyan vs. Nelson College – Texas Wesleyan tournament
Kansas Wesleyan vs. Texas A&M Texarkansas – Texas Wesleyan Tournament
McPherson at Texas Wesleyan – at Fort Worth, Texas
McPherson vs. Texas A&M Texarkana – at Fort Worth, Texas
Oklahoma Wesleyan vs. Our Lady of the Lake
Oklahoma Wesleyan vs. Corban University
Ottawa vs. Master’s University – CSM Classic
Ottawa vs. Panhandle State – CSM Classic
Saint Mary vs. Mid-American Christian – Ozarks Tournament
Saint Mary vs. Williams Baptist – Ozarks Tournament
Southwestern vs. Briar Cliff University – Oskalosa Iowa Tournament
Southwestern vs. Waldorf University – Oskalosa Iowa University
Sterling vs. Dallas Christian – Manhattan Christian tournament
Sterling vs. Manhattan Christian – Manhattan Christian tournament
Tabor vs. Mid America Nazarene – at Tabor
Tabor vs. Southwestern – at Tabor
York vs. Central Methodist – Missouri Valley tournament
York vs. Missouri Valley – Missouri Valley tournament
KCAC Men’s Soccer
Avila at Mission
Bethel at Iowa Northwestern
Waldorf at Evangel
Friends at Midland University
Central Methodist at Kansas Wesleyan
Baker at Oklahoma Wesleyan
Ottawa at William Penn
Saint Mary at Hannibal-LaGrange
York at Mount Mary
KCAC Women’s Soccer
Bethel at Doane
Friends at Central Christian
Spurgeion at McPherson
Central Methodist at Kansas Wesleyan
Oklahoma Wesleyan at Missouri Valley
Saint Mary at Hannibal-La Grange
York at Mound Marty University
MIAA Football
Central Oklahoma at UT Permian Basin
Midwestern State at Missouri Southern
Missouri Western at Augusta
Truman State at Washburn