COLLEGE – KCAC/MIAA Fall Week 1 schedule/scores

By Christian D Orr August 20, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 1 schedule/results

Friday, August 15

KCAC Volleyball

Bethel 3, Panhandle State 1 – Bethel Tournament

Texas A&M -Texarkana 3, Bethel 2- Bethel Tournament

 

Saturday, August 16

KCAC Volleyball

Bethel 3, Langston 0 – Bethel Tournament

Bethel 3, Hastings 0 – Bethel Tournament

Concordia University 3, York 0

 

Tuesday, August 19

KCAC Volleyball

Mid America Christian 3, Tabor 0

 

Wednesday, August 20

KCAC Volleyball

Friends at Central Christian

York at Peru State

 

Thursday, August 21

KCAC Volleyball

Langston at Sterling

KCAC Men’s Soccer

Evangel at Ozark Christian

Friends vs. Benedictine

McPherson at Baker

KCAC Women’s Soccer

Avila at Baker

Bethel at Paul Quinn

Friends at Oral Roberts

Indiana Kokomo at McPherson

Mid America Christian at Ottawa

 

Friday, August 22

KCAC Volleyball

Avila at Judson Illinois

Bethany vs.  Dakota State – Siouxland Invitational

Bethany vs.  Bismarck- Siouxland Invitational

Bethel vs.  Wayland Baptist – Park, Mo. Tournament

Evangel vs.  Iowa Graceland – WWU Classic

Evangel vs.  Justice University – WWU Classic

Friends William Woods Tournament

Friends William Woods Tournament

McPherson vs.  Northwestern – at Sioux City, Iowa

McPherson vs.  Rock Mountain – at Sioux City, Iowa

Oklahoma Wesleyan vs.  Valley City State – Sioux City Tournament

Oklahoma Wesleyan vs.  Rocky Mountain College – Sioux City Tournament

Ottawa vs.  Hastings College – Hasings Tournament

Saint Mary vs.  Park University – Park Tournament

Southwestern vs.  Paul Quinn College – Siloam Springs Tournament

Southwestern vs.  Philander Smith University – Siloam Springs Tournament

Tabor at Benedictine

Tabor vs.  Baker – at Benedictine

York vs.  Saint Ambrose – SAU tournament

York vs.  Waldorf University – SAU tournament

KCAC Men’s Soccer

Central Methodist at Ottawa

 

Saturday, August 23

KCAC Volleyball

Saturday, August 23

Avila vs.  Trinity Christian – Judson Illinois

Avila vs.  Grand View – Judson Illinois

Bethany vs.  Mayville State- Siouxland Invitational

Bethany vs.  Doane- Siouxland Invitational

Bethel vs.  OCU – Park, Mo. Tournament

Bethel vs.  Park Missouri – Park, Mo. Tournament

Evangel vs.  Mid-America Christian – WWU Classic

Evangel vs.  Haskell – WWU Classic

Friends William Woods Tournament

Friends William Woods Tournament

Kansas Wesleyan vs.  College of Saint Mary – Hastings tournament

Kansas Wesleyan vs.  Hastings College – Hastings tournament

McPherson vs.  Dakota Wesleyan – at Sioux City, Iowa

McPherson vs.  William Carey University – at Sioux City, Iowa

Oklahoma Wesleyan vs.  Morningside University – Sioux City tournament

Ottawa vs.  College of Saint Mary – Hastings tournament

Saint Mary vs.  Wayland Baptist – Park Tournament

Saint Mary vs.  Oklahoma City University – Park Tournament

Southwestern vs.  John Brown University – Siloam Springs Tournament

Southwestern vs.  Texas A&M Texarkana – Siloam Springs Tournament

Sterling at Peru State

Sterling vs.  UHSP – at Peru State

York vs.  Clarke University – SAU tournament

York vs.  Indiana Northwest – SAU tournament

KCAC Men’s Soccer

Health & Pharmacy Services at Evangel

McPherson at Mid-America Christian

Central Christian College at Kansas Wesleyan

Southwestern at University of Science & Arts

Sterling at Central Christian

Doane at York

KCAC Women’s Soccer

William Baptist at Evangel

McPherson at Hesston

Kansas Wesleyan at Hastings

Cumberland at Ottawa

Park at Saint Mary

Sterling at Central Christian

Indiana Kokomo at Tabor

Doane at York

MIAA Women’s Soccer

Northeastern State at Southern Nazarene

 

Monday, August 25

KCAC Volleyball

Kansas Christian at Sterling

KCAC Men’s Soccer

John Brown University at Oklahoma Wesleyan

KCAC Women’s Soccer

Central Methodist at Oklahoma Wesleyan

MIAA Women’s Soccer

William Jewell at Emporia State

 

Tuesday, August 26

KCAC Volleyball

Langston at Bethany

Bethel at USAO

Baker at McPherson

Graceland University at Saint Mary

York at Midland University

KCAC Men’s Soccer

Panhandle State at Bethel

Missouri Baptist at Ottawa

Oklahoma Science & Arts at Sterling

KCAC Women’s Soccer

William Woods at Evangel

Panhandle State at Southwestern

 

Wednesday, August 27

KCAC Volleyball

Avila at Mission Missouri

KCAC Men’s Soccer

Doane at Bethany

William Jewell at Saint Mary

Central Christian at Southwestern

Tabor at Hesston

KCAC Women’s Soccer

Tabor at Hesston

 

Thursday, August 28

KCAC Volleyball

Tabor at Hesston

KCAC Men’s Soccer

Iowa Briar Cliff at McPherson

MIAA Football

Central Missouri at Delta State

Minot State at Emporia State

Angelo State at Fort Hays State

Nebraska Kearney at Wayne State

NW Missouri State at Minnesota State

Pittsburg State at Ferris State

 

Friday, August 29

KCAC Volleyball

Avila vs.  Mid America Christian – Ozarks Classic

Avila vs.  Williams Baptist – Ozarks Classic

Bethany at Baker

Evangel vs.  Huston-Tillotson – Nelson Classic

Evangel vs.  Texas Wesleyan – Nelson Classic

Friends vs.  Arlington Baptist

Friends vs.  St. Louis Health Sciences & Pharmacy

Kansas Wesleyan vs.  Texas Wesleyan – Texas Wesleyan tournament

Kansas Wesleyan vs.  Rochester College – Texas Wesleyan Tournament

McPherson vs.  Lindsey Wilson – at Waxahachie, Texas

McPherson at Nelson University – at Waxahachie, Texas

Oklahoma Wesleyan vs.  Carroll College

Oklahoma Wesleyan vs.  Bushnell University

Ottawa vs.  Concordia – CSM Classic

Ottawa vs.  Iowa Morningside – CSM Classic

Saint Mary at College of the Ozarks – Ozarks Tournament

Saint Mary vs.  Mission University – Ozarks Tournament

Southwestern vs.  Dordt University – Oskaloosa Iowa Tournament

Southwestern vs.  Mount Marty University – Oskaloosa Iowa Tournament

Sterling vs.  Cottey College – Manhattan Christian tournament

Sterling vs.  Central Christian – Manhattan Christian tournament

York vs.  Stephens College – Missouri Valley tournament

York vs.  William Woods – Missouri Valley tournament

KCAC Men’s Soccer

Bethel at Dordt University

KCAC Women’s Soccer

Avila at John Brown

Bethel at Iowa Northwestern

Evangel at Southwestern Christian

Ottawa at Baker

 

Saturday, August 30

KCAC Football

Avila at McPherson

Bethany at Friends

Bethel at Southwestern

Evangel at Saint Mary

Ottawa at Kansas Wesleyan

Tabor at Sterling

KCAC Volleyball

Avila vs.  Mission Missouri – Ozarks Classic

Avila vs.  College of the Ozarks – Ozarks Classic

Bethel College of Saint Mary Tournament

Bethel College of Saint Mary Tournament

Evangel vs.  Louisiana Christian – Nelson Classic

Evangel vs.  Nelson University – Nelson Classic

Friends vs.  Baker

Kansas Wesleyan vs.  Nelson College – Texas Wesleyan tournament

Kansas Wesleyan vs.  Texas A&M Texarkansas – Texas Wesleyan Tournament

McPherson at Texas Wesleyan – at Fort Worth, Texas

McPherson vs.  Texas A&M Texarkana – at Fort Worth, Texas

Oklahoma Wesleyan vs.  Our Lady of the Lake

Oklahoma Wesleyan vs.  Corban University

Ottawa vs.  Master’s University – CSM Classic

Ottawa vs.  Panhandle State – CSM Classic

Saint Mary vs.  Mid-American Christian – Ozarks Tournament

Saint Mary vs.  Williams Baptist – Ozarks Tournament

Southwestern vs.  Briar Cliff University – Oskalosa Iowa Tournament

Southwestern vs.  Waldorf University – Oskalosa Iowa University

Sterling vs.  Dallas Christian – Manhattan Christian tournament

Sterling vs.  Manhattan Christian – Manhattan Christian tournament

Tabor vs.  Mid America Nazarene – at Tabor

Tabor vs.  Southwestern – at Tabor

York vs.  Central Methodist – Missouri Valley tournament

York vs.  Missouri Valley – Missouri Valley tournament

KCAC Men’s Soccer

Avila at Mission

Bethel at Iowa Northwestern

Waldorf at Evangel

Friends at Midland University

Central Methodist at Kansas Wesleyan

Baker at Oklahoma Wesleyan

Ottawa at William Penn

Saint Mary at Hannibal-LaGrange

York at Mount Mary

KCAC Women’s Soccer

Bethel at Doane

Friends at Central Christian

Spurgeion at McPherson

Central Methodist at Kansas Wesleyan

Oklahoma Wesleyan at Missouri Valley

Saint Mary at Hannibal-La Grange

York at Mound Marty University

MIAA Football

Central Oklahoma at UT Permian Basin

Midwestern State at Missouri Southern

Missouri Western at Augusta

Truman State at Washburn