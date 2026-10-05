COLLEGE – Fall Week 9 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 9 schedule/results
Monday, October 5
KCAC Men’s Soccer
Bethel at Sterling
KCAC Women’s Soccer
Bethel at Sterling
MIAA Volleyball
Arkansas Monticello at Arkansas Fort Smith
Tuesday, October 6
MIAA Volleyball
Central Missouri at Washburn
Central Oklahoma at Kansas Newman
Rockhurst at Pittsburg State
Wednesday, October 7
KCAC Volleyball
Avila at Southwestern
Bethel at Bethany
Evangel at Ottawa
Oklahoma Wesleyan at Friends
Kansas Wesleyan at Tabor
McPherson at Saint Mary
York at Sterling
KCAC Men’s Soccer
Southwestern at Avila
Bethany at Bethel
Ottawa at Evangel
Friends at Oklahoma Wesleyan
Tabor at Kansas Wesleyan
McPherson at Bellevue
Sterling at York
KCAC Women’s Soccer
Southwestern at Avila
Bethany at Bethel
Ottawa at Evangel
Friends at Oklahoma Wesleyan
Tabor at Kansas Wesleyan
Sterling at York
Thursday, October 8
MIAA Men’s Soccer
Kansas Newman at Fort Hays State
Rogers State at Southern Nazarene
Friday, October 9
KCAC Volleyball
Bethel at Stephens
MIAA Volleyball
Pittsburg State at Arkansas Fort Smith
Missouri Southern at Central Missouri
Washburn at Central Oklahoma
Emporia State at Northeastern State
Fort Hays State at Missouri Western
Nebraska Kearney at NW Missouri State
MIAA Women’s Soccer
Central Oklahoma at Central Missouri
Kansas Newman at Emporia State
Missouri Western at Fort Hays State
Northeastern State at Missouri Southern
Pittsburg State at Nebraska Kearney
Washburn at Rogers State
Saturday, October 10
KCAC Volleyball
Bethel at Avila
Bethany at Saint Mary
York at Evangel
Sterling at Friends
Kansas Wesleyan at Ottawa
McPherson at Oklahoma Wesleyan
Tabor at Southwestern
KCAC Men’s Soccer
Avila at Bethel
Saint Mary at Bethany
Evangel at York
Friends at Sterling
Southwestern at Tabor
Ottawa at Kansas Wesleyan
KCAC Women’s Soccer
Avila at Bethel
Saint Mary at Bethany
Evangel at York
Friends at Sterling
Oklahoma Wesleyan at McPherson
Southwestern at Tabor
Ottawa at Kansas Wesleyan
MIAA Volleyball
Emporia State at Arkansas Fort Smith
Fort Hays State at NW Missouri State
Washburn at Kansas Newman
Nebraska Kearney at Missouri Western
Pittsburg State at Northeastern State
MIAA Football
Central Missouri at NW Missouri State
Fort Hays State at Central Oklahoma
Emporia at Missouri Southern
Nebraska Kearney at Missouri Western
Pittsburg State at Washburn
MIAA Men’s Soccer
Fort Hays State at Rogers State
Kansas Newman at Northwestern State
MIAA Women’s Soccer
Kansas Newman at Northwestern State
Sunday, October 11
MIAA Women’s Soccer
Northeastern State at Central Missouri
Central Oklahoma at Missouri Southern
Washburn at Emporia State
Pittsburg State at Fort Hays State
Kansas Newman at Rogers State
Northwest Missouri State at Nebraska Kearney