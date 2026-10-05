COLLEGE – Fall Week 9 Schedule/Scores

By Christian Orr October 5, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 9 schedule/results

Monday, October 5

KCAC Men’s Soccer

Bethel at Sterling

KCAC Women’s Soccer

Bethel at Sterling

MIAA Volleyball

Arkansas Monticello at Arkansas Fort Smith

 

Tuesday, October 6

MIAA Volleyball

Central Missouri at Washburn

Central Oklahoma at Kansas Newman

Rockhurst at Pittsburg State

 

Wednesday, October 7

KCAC Volleyball

Avila at Southwestern

Bethel at Bethany

Evangel at Ottawa

Oklahoma Wesleyan at Friends

Kansas Wesleyan at Tabor

McPherson at Saint Mary

York at Sterling

KCAC Men’s Soccer

Southwestern at Avila

Bethany at Bethel

Ottawa at Evangel

Friends at Oklahoma Wesleyan

Tabor at Kansas Wesleyan

McPherson at Bellevue

Sterling at York

KCAC Women’s Soccer

Southwestern at Avila

Bethany at Bethel

Ottawa at Evangel

Friends at Oklahoma Wesleyan

Tabor at Kansas Wesleyan

Sterling at York

 

Thursday, October 8

MIAA Men’s Soccer

Kansas Newman at Fort Hays State

Rogers State at Southern Nazarene

 

Friday, October 9

KCAC Volleyball

Bethel at Stephens

MIAA Volleyball

Pittsburg State at Arkansas Fort Smith

Missouri Southern at Central Missouri

Washburn at Central Oklahoma

Emporia State at Northeastern State

Fort Hays State at Missouri Western

Nebraska Kearney at NW Missouri State

MIAA Women’s Soccer

Central Oklahoma at Central Missouri

Kansas Newman at Emporia State

Missouri Western at Fort Hays State

Northeastern State at Missouri Southern

Pittsburg State at Nebraska Kearney

Washburn at Rogers State

 

Saturday, October 10

KCAC Volleyball

Bethel at Avila

Bethany at Saint Mary

York at Evangel

Sterling at Friends

Kansas Wesleyan at Ottawa

McPherson at Oklahoma Wesleyan

Tabor at Southwestern

KCAC Men’s Soccer

Avila at Bethel

Saint Mary at Bethany

Evangel at York

Friends at Sterling

Southwestern at Tabor

Ottawa at Kansas Wesleyan

KCAC Women’s Soccer

Avila at Bethel

Saint Mary at Bethany

Evangel at York

Friends at Sterling

Oklahoma Wesleyan at McPherson

Southwestern at Tabor

Ottawa at Kansas Wesleyan

MIAA Volleyball

Emporia State at Arkansas Fort Smith

Fort Hays State at NW Missouri State

Washburn at Kansas Newman

Nebraska Kearney at Missouri Western

Pittsburg State at Northeastern State

MIAA Football

Central Missouri at NW Missouri State

Fort Hays State at Central Oklahoma

Emporia at Missouri Southern

Nebraska Kearney at Missouri Western

Pittsburg State at Washburn

MIAA Men’s Soccer

Fort Hays State at Rogers State

Kansas Newman at Northwestern State

MIAA Women’s Soccer

Kansas Newman at Northwestern State

 

Sunday, October 11

MIAA Women’s Soccer

Northeastern State at Central Missouri

Central Oklahoma at Missouri Southern

Washburn at Emporia State

Pittsburg State at Fort Hays State

Kansas Newman at Rogers State

Northwest Missouri State at Nebraska Kearney

 