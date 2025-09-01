COLLEGE – Fall Week 3 KCAC – MIAA schedule/scores

By Christian D Orr September 1, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 3 schedule/results

Monday, September 1

KCAC Men’s Soccer

Ottawa at Grand View

KCAC Women’s Soccer

Southwestern Christian at Southwestern

 

Tuesday, September 2

KCAC Men’s Soccer

Bethany at Hesston

KCAC Volleyball

Bethany at Langston

Hesston at Southwestern

 

Wednesday, September 3

KCAC Men’s Soccer

Avila at Park

Evangel at SW Baptist

Central Christian at Kansas Wesleyan

Saint Mary at Doane

Hastings at Southwestern

York at Midland University

KCAC Women’s Soccer

Avila at Park

Evangel at Ozarks University

Mid American Christian at Kansas Wesleyan

Mid American Nazarene at Oklahoma Wesleyan

Stephens at Saint Mary

Baker at Tabor

York at Midland University

KCAC Volleyball

Mid America Nazarene at Avila

Crowley’s Ridge at Avila

Evangel at College of the Ozarks

Southwestern Christian at Oklahoma Wesleyan

Saint Mary at Doane University

 

Thursday, September 4

MIAA Football

Pittsburg State at Central Oklahoma

Fort Hays State at CSU Pueblo

KCAC Men’s Soccer

Hesston at Sterling

Science & Arts at Tabor

MIAA Men’s Soccer

Fort Hays State at Rockhurst

West Texas A&M at Kansas Newman

Northeastern State at Drury

Rogers State at McKendree

KCAC Women’s Soccer

Texas Wesleyan at Friends

Hesston at Sterling

MIAA Women’s Soccer

Emporia State at Drury

William Jewell at Kansas Newman

Pittsburg State at Missouri St. Louis

UT Tyler at Rogers State

Washburn at Maryville

KCAC Volleyball

McPherson vs.  Central Methodist – McPherson Invitational

Columbia College at Tabor

MIAA Volleyball

Central Oklahoma vs. UT Dallas – Tyler Texas Tournament

Emporia State vs. Point Loma – San Diego Invite

 

Friday, September 5

KCAC Men’s Soccer

Bethany at Union Adventist

KCAC Women’s Soccer

NW Oklahoma State at Southwestern

MIAA Women’s Soccer

Central Missouri vs. Augustana University – at Minnesota State

Central Oklahoma at Minnesota State

Fort Hays State at Rockhurst

Missouri Southern at SW Baptist

Bemidji State at Missouri Western

Nebraska Kearney at Concordia – St. Paul

Ouachita Baptist at Northeastern State

Northern State at NW Missouri St.

KCAC Volleyball

Avila at Peru State

Avila vs.  Briar Cliff – at Peru State

Bethany at Evangel

Bethany vs.  Mission University – at Evangel

Bethel vs.  Columbia – at McPherson

Bethel vs.  Stephens College – at McPherson

Evangel vs.  Texas A & M Texarkana

Friends vs.  Crowley’s Ridge

Kansas Wesleyan vs.  Stephens College – at Ottawa

McPherson vs.  Columbia College – McPherson Invitational

Ottawa vs.  Stephens College

Southwestern at Hesston

Sterling vs.  University of the Ozarks – Central Baptist tournament

Tabor vs.  Central Methodist – at McPherson

York vs.  Kansas Christian – York Quad

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith vs. Lane College – Union Tennessee tournament

Arkansas Fort Smith vs. Union Tennesse – Union Tennessee tournament

Central Missouri vs. Springfield – Illinois – Springfield tournament

Central Missouri vs. Roosevelt – Illinois – Springfield tournament

Central Oklahoma vs. UT Tyler – Tyler Tournament

Emporia State vs. Cal State San Bernadino – San Diego Invite

Fort Hays State vs. Cameron – Tiger Invitational

Fort Hays State vs. Arkansas Tech –  Tiger Invitational

Kansas Newman vs. William Jewell – Midwestern State Tournament

Kansas Newman vs. Oklahoma Christian – Midwestern State tournament

Missouri Southern vs. NW Oklahoma State – Missouri S&T Tournament

Missouri Southern vs. Minnesota State – Missouri S&T tournament

Missouri Western vs. Southern Arkansas – Pittsburg State tournament

Missouri Western vs. Pittsburg State – Pittsburg State tournament

Nebraska Kearney vs. Franklin Pierce – St. Michaels College Tournament

Nebraska Kearney vs. St. Michaels College – St. Michaels College tournament

NW Missouri St.  vs. Arkansas Tech – Fort Hays tournament

NW Missouri St.  vs. Rockhurst – Fort Hays tournament

NW Missouri St.  vs. Cameron – Fort Hays tournament

Pittsburg State vs. Lubbock Christian – Pittsburg State tournament

Pittsburg State vs. Missouri Western – Pittsburg State tournament

Washburn vs. Colorado Christian – Oredigger Classic

Washburn vs. South Dakota Mines – Oredigger Classic

 

Saturday, September 6

KCAC Football

Friends at Avila

Kansas Wesleyan at Bethany

McPherson at Bethel

Saint Mary at Ottawa

Southwestern at Tabor

Sterling at Evangel

MIAA Football

Emporia State at Angelo State

Missouri Southern at SW Baptist

Chadron State at Nebraska Kearney

NW Missouri State at Washburn

Pittsburg State at Central Oklahoma

KCAC Men’s Soccer

Northwestern at Avila

Bethany at Trinity Bible

Bethel at USAO

Friends at John Brown University

Kansas Wesleyan at Hastings

Dordt at Saint Mary

Barclay at Sterling

Dakota Wesleyan at York

MIAA Men’s Soccer

Oklahoma Christian at Kansas Newman

Northeastern State at Lincoln

Rogers State at Maryville

KCAC Women’s Soccer

Northwester at Avila

Bethany at Hesston

Texas Wesleyan at Bethel

Kansas Wesleyan at Concordia

Oklahoma Wesleyan at Lindsey Wilson College

Saint Mary at Doane

William Baptist at Sterling

Tabor at College of Saint Mary

Dakota Wesleyan at York

MIAA Women’s Soccer

Central Missouri at Minnesota State

Maryville – at Springfield at Emporia State

Kansas Newman at SW Baptist

UT Dallas at Rogers State

Washburn at Missouri St. Louis

KCAC Volleyball

Bethany vs.  Texas A&M Texarkana

Evangel vs.  Mission University

Friends vs.  Hesston

Kansas Wesleyan at Fort Hays State

McPherson vs.  William Penn – McPherson Invitational

McPherson vs.  Doanne University – McPherson Invitational

Southwestern at Crowley’s Ridge

Sterling vs.  Louisiana Christian – Central Baptist tournament

Sterling vs.  Dallas Christian – Central Baptist tournament

Tabor vs.  William Penn

York vs.  Manhattan Christian – York Quad

York vs.  Cottey College – York Quad

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith vs. Texas A&M Kingsville – Union Tennessee tournament

Arkansas Fort Smith vs. Harding University – Union Tennessee tournament

Central Missouri vs. Quincy – Illinois – Springfield tournament

Central Oklahoma vs. Ferris State – Tyler tournament

Central Oklahoma vs. Ouachita Baptist – Tyler tournament

Emporia State vs. NW Nazarene – San Diego Invite

Fort Hays State vs. Kansas Wesleyan – Tiger Invitational

Fort Hays State vs. Rockhurst – Tiger Invitational

Kansas Newman vs. Midwestern State – Midwestern State tournament

Kansas Newman vs. SE Oklahoma State – Midwestern State tournament

Missouri Southern vs. Christian Brothers University – Missouri S&T Tournament

Missouri Southern vs. Missouri S&T – Missouri S&T Tournament

Missouri Western vs. Truman State – Pittsburg State tournament

Missouri Western vs. Lubbock Christian – Pittsburg State tournament

Nebraska Kearney vs. Bentley (Mass.) – St. Michaels College tournament

Nebraska Kearney vs. East Stroudsburg – St. Michaels College tournament

Pittsburg State vs. Southern Arkansas – Pittsburg State tournament

Pittsburg State vs. Truman State – Pittsburg State tournament

Washburn vs. Davenport University – Oredigger Classic

Washburn vs. Valdosta State – Oredigger Classic

 