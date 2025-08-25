COLLEGE – Fall Week 2 schedule/results

By Christian Orr August 25, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 2 schedule/results

Monday, August 25

MIAA Women’s Soccer

William Jewell at Emporia State

 

Thursday, August 28

MIAA Football

Central Missouri at Delta State

Minot State at Emporia State

Angelo State at Fort Hays State

Nebraska Kearney at Wayne State

NW Missouri State at Minnesota State

Pittsburg State at Ferris State

 

Saturday, August 30

MIAA Football

Central Oklahoma at UT Permian Basin

Midwestern State at Missouri Southern

Missouri Western at Augusta

Truman State at Washburn