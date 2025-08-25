COLLEGE – Fall Week 2 schedule/results

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 2 schedule/results
Monday, August 25
MIAA Women’s Soccer
William Jewell at Emporia State
Thursday, August 28
MIAA Football
Central Missouri at Delta State
Minot State at Emporia State
Angelo State at Fort Hays State
Nebraska Kearney at Wayne State
NW Missouri State at Minnesota State
Pittsburg State at Ferris State
Saturday, August 30
MIAA Football
Central Oklahoma at UT Permian Basin
Midwestern State at Missouri Southern
Missouri Western at Augusta
Truman State at Washburn