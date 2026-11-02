COLLEGE – Fall Week 13 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 13 schedule/results
Tuesday, November 3
MIAA Volleyball
Washburn at William Jewell
Wednesday, November 4
KCAC Volleyball
Sterling at Bethany
Kansas Wesleyan at Bethel
Southwestern at Friends
Tabor at McPherson
Ottawa at Saint Mary
Thursday, November 5
MIAA Volleyball
Central Oklahoma at Northeastern State
Friday, November 6
KCAC Volleyball
Bethany at Avila
MIAA Volleyball
Central Oklahoma at Arkansas Fort Smith
Central Missouri at Fort Hays State
Northwest Missouri State at Emporia State
Kansas Newman at Northeastern State
Missouri Southern at Nebraska Kearney
Missouri Western at Pittsburg State
Saturday, November 7
KCAC Volleyball
Bethel at Ottawa
McPherson at Evangel
Kansas Wesleyan at Friends
Sterling at Oklahoma Wesleyan
Tabor at Saint Mary
York at Southwestern
KCAC Football
Bethany at Tabor
Evangel at Bethel
Friends at Sterling
Kansas Wesleyan at McPherson
Saint Mary at Southwestern
Ottawa at Avila
MIAA Volleyball
Kansas Newman at Arkansas Fort Smith
Central Missouri at Nebraska Kearney
Missouri Western at Emporia State
Missouri Southern at Fort Hays State
Northwest Missouri State at Pittsburg State
MIAA Football
Central Missouri at Pittsburg State
Central Oklahoma at Missouri Southern
Emporia vs. Washburn
Fort Hays State at Nebraska Kearney
Northwest Missouri State at Missouri Western