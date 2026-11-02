COLLEGE – Fall Week 13 Schedule/Scores

By Christian Orr November 2, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 13 schedule/results

Tuesday, November 3

MIAA Volleyball

Washburn at William Jewell

 

Wednesday, November 4

KCAC Volleyball

Sterling at Bethany

Kansas Wesleyan at Bethel

Southwestern at Friends

Tabor at McPherson

Ottawa at Saint Mary

 

Thursday, November 5

MIAA Volleyball

Central Oklahoma at Northeastern State

 

Friday, November 6

KCAC Volleyball

Bethany at Avila

MIAA Volleyball

Central Oklahoma at Arkansas Fort Smith

Central Missouri at Fort Hays State

Northwest Missouri State at Emporia State

Kansas Newman at Northeastern State

Missouri Southern at Nebraska Kearney

Missouri Western at Pittsburg State

 

Saturday, November 7

KCAC Volleyball

Bethel at Ottawa

McPherson at Evangel

Kansas Wesleyan at Friends

Sterling at Oklahoma Wesleyan

Tabor at Saint Mary

York at Southwestern

KCAC Football

Bethany at Tabor

Evangel at Bethel

Friends at Sterling

Kansas Wesleyan at McPherson

Saint Mary at Southwestern

Ottawa at Avila

MIAA Volleyball

Kansas Newman at Arkansas Fort Smith

Central Missouri at Nebraska Kearney

Missouri Western at Emporia State

Missouri Southern at Fort Hays State

Northwest Missouri State at Pittsburg State

MIAA Football

Central Missouri at Pittsburg State

Central Oklahoma at Missouri Southern

Emporia vs. Washburn

Fort Hays State at Nebraska Kearney

Northwest Missouri State at Missouri Western