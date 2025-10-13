COLLEGE – Fall Week 9 KCAC / MIAA Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 9 schedule/results
Sunday, October 12
MIAA Women’s Soccer
Central Oklahoma 3, Nebraska Kearney 0
Emporia State 1, Missouri Southern 0
Fort Hays State 3, Kansas Newman 0
Central Missouri 1, Missouri Western 0
NW Missouri St. 1, Rogers State 0
Washburn 2, Pittsburg State 0
Tuesday, October 14
MIAA Volleyball
University of Arkansas at Monticello at Arkansas Fort Smith
NW Missouri St. at Missouri Western
Wednesday, October 15
KCAC Volleyball
Avila at Friends
Bethel at McPherson
Evangel at Southwestern
Oklahoma Wesleyan at Saint Mary
York at Bethany
KCAC Men’s Soccer
Bethany at York
Friends at Avila
McPherson at Bethel
Saint Mary at Oklahoma Wesleyan
Southwestern at Evangel
Sterling at Kansas Wesleyan
KCAC Women’s Soccer
Bethany at York
Friends at Avila
McPherson at Bethel
Southwestern at Evangel
Saint Mary at Oklahoma Wesleyan
Sterling at Kansas Wesleyan
Thursday, October 16
KCAC Men’s Soccer
Tabor at Hesston
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith at Nebraska-Kearney
Central Missouri at Washburn
MIAA Men’s Soccer
Kansas Newman at Fort Hays
Northeastern State at Rogers State
Friday, October 17
KCAC Volleyball
Sterling at Evangel
MIAA Volleyball
Central Missouri at Emporia State
Central Oklahoma at Fort Hays
Kansas Newman at NW Missouri
Missouri Southern at Washburn
Pittsburg State at Missouri Western
MIAA Women’s Soccer
Central Missouri at Central Oklahoma
Fort Hays State at NW Missouri State
Nebraska Kearney at Missouri Western
Northeastern State at Washburn
Pittsburg State at Kansas Newman
Rogers State at Emporia State
Saturday, October 18
KCAC Football
Avila at Bethany
Bethel at Tabor
Kansas Wesleyan at Saint Mary
McPherson at Friends
Ottawa at Evangel
Southwestern at Sterling
Sterling at Southwestern
KCAC Volleyball
Bethany at Ottawa
Bethel at Friends
Friends vs. Haskell
Kansas Wesleyan at Oklahoma Wesleyan
McPherson at Southwestern
Tabor at Avila
York at Saint Mary
KCAC Men’s Soccer
Avila at Tabor
Evangel at Sterling
Friends at Bethel
Oklahoma Wesleyan at Kansas Wesleyan
Ottawa at Bethany
Saint Mary at York
Southwestern at McPherson
KCAC Women’s Soccer
Avila at Tabor
Evangel at Sterling
Friends at Bethel
Southwestern at McPherson
Oklahoma Wesleyan at Kansas Wesleyan
Ottawa at Bethany
Saint Mary at York
MIAA Football
Central Missouri at Washburn
Emporia State at Central Oklahoma
Fort Hays State at NW Missouri
Nebraska Kearney at Missouri Southern
Pittsburg State at Missouri Western
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith at Fort Hays
Central Oklahoma at Nebraska-Kearney
Kansas Newman at Missouri Western
Missouri Southern at Emporia State
Pittsburg State at NW Missouri
MIAA Men’s Soccer
Fort Hays State at Northeastern State
Ouachita Baptist at Rogers State