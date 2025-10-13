COLLEGE – Fall Week 9 KCAC / MIAA Schedule/Scores

By Christian D Orr October 13, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 9 schedule/results

Sunday, October 12

MIAA Women’s Soccer

Central Oklahoma 3, Nebraska Kearney 0

Emporia State 1, Missouri Southern 0

Fort Hays State 3, Kansas Newman 0

Central Missouri 1, Missouri Western 0

NW Missouri St. 1, Rogers State 0

Washburn 2, Pittsburg State 0

 

Tuesday, October 14

MIAA Volleyball

University of Arkansas at Monticello at Arkansas Fort Smith

NW Missouri St.  at Missouri Western

 

Wednesday, October 15

KCAC Volleyball

Avila at Friends

Bethel at McPherson

Evangel at Southwestern

Oklahoma Wesleyan at Saint Mary

York at Bethany

 

KCAC Men’s Soccer

Bethany at York

Friends at Avila

McPherson at Bethel

Saint Mary at Oklahoma Wesleyan

Southwestern at Evangel

Sterling at Kansas Wesleyan

 

KCAC Women’s Soccer

Bethany at York

Friends at Avila

McPherson at Bethel

Southwestern at Evangel

Saint Mary at Oklahoma Wesleyan

Sterling at Kansas Wesleyan

 

Thursday, October 16

KCAC Men’s Soccer

Tabor at Hesston

 

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith at Nebraska-Kearney

Central Missouri at Washburn

 

MIAA Men’s Soccer

Kansas Newman at Fort Hays

Northeastern State at Rogers State

 

Friday, October 17

KCAC Volleyball

Sterling at Evangel

 

MIAA Volleyball

Central Missouri at Emporia State

Central Oklahoma at Fort Hays

Kansas Newman at NW Missouri

Missouri Southern at Washburn

Pittsburg State at Missouri Western

 

MIAA Women’s Soccer

Central Missouri at Central Oklahoma

Fort Hays State at NW Missouri State

Nebraska Kearney at Missouri Western

Northeastern State at Washburn

Pittsburg State at Kansas Newman

Rogers State at Emporia State

 

Saturday, October 18

KCAC Football

Avila at Bethany

Bethel at Tabor

Kansas Wesleyan at Saint Mary

McPherson at Friends

Ottawa at Evangel

Southwestern at Sterling

KCAC Volleyball

Bethany at Ottawa

Bethel at Friends

Friends vs.  Haskell

Kansas Wesleyan at Oklahoma Wesleyan

McPherson at Southwestern

Tabor at Avila

York at Saint Mary

 

KCAC Men’s Soccer

Avila at Tabor

Evangel at Sterling

Friends at Bethel

Oklahoma Wesleyan at Kansas Wesleyan

Ottawa at Bethany

Saint Mary at York

Southwestern at McPherson

 

KCAC Women’s Soccer

Avila at Tabor

Evangel at Sterling

Friends at Bethel

Southwestern at McPherson

Oklahoma Wesleyan at Kansas Wesleyan

Ottawa at Bethany

Saint Mary at York

 

MIAA Football

Central Missouri at Washburn

Emporia State at Central Oklahoma

Fort Hays State at NW Missouri

Nebraska Kearney at Missouri Southern

Pittsburg State at Missouri Western

 

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith at Fort Hays

Central Oklahoma at Nebraska-Kearney

Kansas Newman at Missouri Western

Missouri Southern at Emporia State

Pittsburg State at NW Missouri

 

MIAA Men’s Soccer

Fort Hays State at Northeastern State

Ouachita Baptist at Rogers State