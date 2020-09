Chiefs Roster Down to NFL-Mandated 53

Chiefs.com September 5, 2020

The Chiefs announced roster moves on Saturday, putting the club at the NFL-mandated 53-player limit. WAIVED/RELEASED Player | Pos. | Ht. | Wt. | College | Hometown Jackson Barton | T | 6-7 | 302 | Utah | Salt Lake City, Utah Rodney Clemons | DB | 6-0 | 205 | SMU | Katy, Texas Omari Cobb | LB | 6-4 | 223 | Marshall | Port St. Lucie, Fla. Adrian Colbert | S | 6-2 | 205 | Miami | Mineral Wells, Texas Gehrig Dieter | WR | 6-3 | 207 | Alabama | South Bend, Ind. Maurice Ffrench | WR | 5-11 | 200 | Pittsburgh | New Brunswick, N.J. Jody Fortson | WR | 6-6 | 230 | Valdosta State | Buffalo, N.Y. Darius Harris | LB | 6-2 | 238 | Middle Tenn. State | Horn Lake, Miss. Daniel Helm | TE | 6-4 | 255 | Duke | Chatham, Ill. Lavert Hill | DB | 5-11 | 182 | Michigan | Detroit, Mich. Braxton Hoyett | DT | 6-2 | 302 | Mississippi State | Pelham, Ala. Ryan Hunter | G | 6-3 | 316 | Bowling Green | North Bay, Ontario Chris Lammons | CB | 5-10 | 190 | South Carolina | Lauderhill, Fla. Devaroe Lawrence | DT | 6-2 | 295 | Auburn | Greenville, S.C. Kalija Lipscomb | WR | 6-1 | 201 | Vanderbilt | New Orleans, La. Elijah McGuire | RB | 5-10 | 214 | Louisiana-Lafayette | Houma, La. Matt Moore | QB | 6-3 | 219 | Oregon State | Van Nuys, Calif. Greg Senat | T | 6-6 | 305 | Wagner | Elmont, N.Y. Justice Shelton-Mosley | WR | 5-10 | 196 | Vanderbilt | Sacramento, Calif. Breeland Speaks | DE | 6-3 | 285 | Mississippi | Jackson, Miss. Jordan Ta’amu | QB | 6-3 | 221 | Mississippi | Pearl City, Hawaii Tim Ward | DE | 6-6 | 255 | Old Dominion | High Point, N.C. DeAndré Washington | RB | 5-8 | 210 | Texas Tech | Missouri City, Texas Darryl Williams | OL | 6-3 | 310 | Mississippi State | Bessemer, Ala. RESERVE/SUSPENDED Bashaud Breeland | CB | 5-11 | 195 | Clemson | Allendale, S.C. Mike Pennel | DT | 6-4 | 330 | Colo. State-Pueblo | Aurora, Colo. PLACED ON RESERVE/PUP Martinas Rankin | T | 6-5 | 311 | Mississippi State | Mendenhall, Miss.

