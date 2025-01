Area Students on KWU Honor Roll

Kansas Wesleyan announced its honor roll recipients for the Fall 2024 semester.

Full-time students who accumulated a 3.75 GPA or better during the fall semester were named to the President’s Honor Roll, while those who posted a GPA between 3.25-3.74 this past semester were selected to the Dean’s Honor Roll.

Area students on the honor roll include:

President’s Honor Roll

Katelyn Botz (Salina, Kan.)

Oriana Botz (Salina, Kan.)

Jacob Brown (Delphos, Kan.)

Xitlaly Castro (Salina, Kan.)

Joshua Chelvan (Salina, Kan.)

Chloe Chesney (Salina, Kan.)

Grace Corman (Salina, Kan.)

Shelby Davidson (Delphos, Kan.)

Elric Edge (Salina, Kan.)

Madisyn Ehrlich (Salina, Kan.)

Gisselle Flores (Salina, Kan.)

Reagan Goetz (Salina, Kan.)

Eric Grogan (Salina, Kan.)

Koyer Hauck (Minneapolis, Kan.)

Reese Kimmi (Salina, Kan.)

Spencer Krause (Solomon, Kan.)

Juan Luna (Salina, Kan.)

Tiana Marion (Salina, Kan.)

Aryonna McEachin (Salina, Kan.)

Lauryn Mikkelson (Salina, Kan.)

Kayden Moline (Salina, Kan.)

Hunter Newell (Salina, Kan.)

Viet Nguyen (Salina, Kan.)

Brandon Oaks (Salina, Kan.)

Maylin Owen (Salina, Kan.)

Montanna Packett (Salina, Kan.)

Abigail Palmer (Salina, Kan.)

Collin Phelps (Salina, Kan.)

Matthew Redden (Gypsum, Kan.)

Elijah Ravenz Resano (Salina, Kan.)

Merissa Bailey Rios (Salina, Kan.)

Shawna Rohrig (Salina, Kan.)

Taylor Salmon (Salina, Kan.)

Cristina Segura (Salina, Kan.)

Aubrey Siruta-Powell (Salina, Kan.)

Elisa Sorell (Salina, Kan.)

Jovan Suarez (Salina, Kan.)

Abril Vazquez-Ortiz (Salina, Kan.)

Sebastian Welter (Salina, Kan.)

Hampton Williams (Salina, Kan.)

Kloe Young (Bennington, Kan.)

Dean’s Honor Roll

Joyce Adams (Salina, Kan.)

Adrian Aranda (Salina, Kan.)

Vanessa Arceo (Salina, Kan.)

Savannah Bonilla (Salina, Kan.)

Rachael Bradshaw (Delphos, Kan.)