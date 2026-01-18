Area Students on KWU Honor Roll

Kansas Wesleyan University has announced its honor roll recipients for the Fall 2025 semester.
According to the school, a total of 530 students were named to Kansas Wesleyan honor rolls for the Fall 2025 semester.
Full-time students who accumulated a 3.75 GPA or better during the fall semester were named to the President’s Honor Roll, while those who posted a GPA between 3.25-3.74 this past semester were selected to the Dean’s Honor Roll.
All students honored:
President’s Honor Roll
Aiden Abraham (Loveland, Colo.)
Jaidyn Adams (Sapulpa, Okla.)
James Adams (South Lake Tahoe, Calif.)
Luke Adams (San Antonio, Texas)
Brennon Aguirre (Midlothian, Texas)
Isabella Allen (Chandler, Okla.)
Masen Allmaras (Kindred, N.D.)
Porter Anderson (Gilbert, Ariz.)
Brandon Avedon (Tulsa, Okla.)
Emma Bachman (Wichita, Kan.)
Seth Bagneris (Beaumont, Texas)
Merissa Bailey Rios (Salina, Kan.)
Austin Baird (Clearwater, Kan.)
Joseph Barabas (Prosper, Texas)
Dawson Baumgartner (Derby, Kan.)
Charley Baxter (Hutchinson, Kan.)
Katherine Bebout (Tulsa, Okla.)
Sara Bebout (Tulsa, Okla.)
Robert Boenker (Brenham, Texas)
Campbell Bohling (Davenport, Neb.)
Mason Boland (Bulverde, Texas)
Delaney Bond (Rocky Ford, Colo.)
Adriyanna Botello (Wichita Falls, Texas)
Katelyn Botz (Salina, Kan.)
Oriana Botz (Salina, Kan.)
Jaxson Brandl (Tribune, Kan.)
Joanna Brawdy (Broken Bow, Neb.)
Kyler Brown (Edmond, Okla.)
Alphonse Brown III (Pearland, Texas)
Michael Brummit (Rock Island, Ill.)
Coley Burgess (Saint George, Kan.)
Trent Burns (Monument, Colo.)
Justin Burras (Burbank, Calif.)
Leila Casillan (Henderson, Nev.)
Xitlaly Castro (Salina, Kan.)
Benjamin Cechak (Littleton, Colo.)
Ricardo Cedeno (Bray, Okla.)
Paige Chauncey (Junction City, Kan.)
Tamia Cheeks (Salina, Kan.)
Joshua Chelvan (Salina, Kan.)
Logan Chvatal (Omaha, Neb.)
Evan Clark (Derby, Kan.)
Mark Clayborne (Oklahoma City, Okla.)
Anderson Coffman (Clay Center, Kan.)
Jenna Cole (Salina, Kan.)
Jesse Conrad (Waianae, Hi.)
Grace Corman (Salina, Kan.)
David Crossley (Harleton, Texas)
Pedro Cruz De Anda (San Jose, Calif.)
Hayden Cummings (Meriden, Kan.)
Jace Cunningham (Glen Elder, Kan.)
Audri Cushing (Argyle, Texas)
Blake Dale (Riverton, Wy.)
Shelby Davidson (Delphos, Kan.)
Trenton Day (Holden, Mo.)
Addison Denney (Wamego, Kan.)
Alejandro Diaz Castro (San Jose, Calif.)
Micah Dickens (Broken Arrow, Okla.)
Parker Dicks (Great Bend, Kan.)
Luke Dillon (Sebastopol, Calif.)
Kean Dinkel (Sharon Springs, Kan.)
Ella Dinsmore (Creemore, Ontario, Canada)
Adriana DiPrima (Omaha, Neb.)
Ava Duerr (Ijamsville, Md.)
Madisyn Ehrlich (Salina, Kan.)
Kelsey Essex (Doniphan, Neb.)
Adam Everett (Winfield, Kan.)
Cohen Fahey (Manhattan, Kan.)
Jacob Fallon (Leander, Texas)
Christopher Finocchario (Macedon, N.Y.)
Gisselle Flores (Salina, Kan.)
Seth Flores (Salina, Kan.)
Tyler Fontenot (Houston, Texas)
Lakin Franz (Hutchinson, Kan.)
Russell Freedheim (Petaluma, Calif.)
Rylee Frye (Wichita, Kan.)
Joseph Gallman (Shreveport, La.)
Jace Galvez (Fort Lauderdale, Fla.)
Matthew Garber (Sabetha, Kan.)
Riley Garcia (San Antonio, Texas)
Garrett Garfield (Clovis, Calif.)
Madison Geer (Elkhorn, Neb.)
Emma Gertken (Ponca City, Okla.)
Emma Gervy (Independence, Mo.)
Shelby Giersch (Concordia, Kan.)
Sarah Girard (Jefferson City, Mo.)
Indira Goering (Copperas Cove, Texas)
Reagan Goetz (Salina, Kan.)
Taylor Granger (Mabank, Texas)
Emily Greene (Salina, Kan.)
Cohen Greve (Monument, Colo.)
Alec Grill (Maize, Kan.)
Jordan Grimes (Rapid City, S.D.)
Abigail Gruber (Manhattan, Kan.)
Noah Guldner (Independence, Mo.)
Isabel Hackney (Coldwater, Kan.)
Tru Haesemeyer (Salina, Kan.)
Corinne Hall (Springtown, Texas)
Keira Hammen (Rockwell City, Iowa)
Dahn Hanlon (Norton, Kan.)
Haley Hansen (Almena, Kan.)
Jack Hanson (Edmond, Okla.)
Jackson Harriger (Piedmont, Okla.)
Noah Hartwell (Monument, Colo.)
Isaac Hawthrone (Roseville, Calif.)
Hannah Hayes (Lawrence, Kan.)
Derek He (Manhattan, Kan.)
Ethan Herpich (Salina, Kan.)
Maile Hrabe (Smith Center, Kan.)
Oliviah Hughes (Wichita, Kan.)
Austin Ihrig (Norman, Okla.)
Chihiro Iwata (Tokyo, Japan)
Kierra Jensen (Lee’s Summit, Mo.)
Paul Jittawait (Wichita, Kan.)
Tyson Johnson (Winnsboro, Texas)
Aiden Jones (Manhattan, Kan.)
Julian Jones (Brenham, Texas)
Elizabeth Jordan (Silver Lake, Kan.)
Anna Jueneman (Hanover, Kan.)
Drake Karr (Manhattan, Kan.)
Reese Kimmi (Salina, Kan.)
Kaylee Laha (Wichita, Kan.)
Madison Lambert (Wichita, Kan.)
Brennen Lamont (Milcreek, Utah)
Tyler Lanning (Columbus, Ohio)
Jennys Lara (Salina, Kan.)
Eleana Lee (Seattle, Wash.)
Shaw Lee (Fallon, Nev.)
Makayla Little (Hutchinson, Kan.)
Ava Locke (Junction City, Kan.)
Abigail Lombardoni (Johnstown, N.Y.)
Keegan Lott (Valley Falls, Kan.)
Jadyn Mabry (Kemah, Texas)
Nicole Magouirk (Tyler, Texas)
Bailey Maine (Box Elder, S.D.)
Cadence Mallet (Brisbane, Australia
Jackson Malone (Frisco, Texas)
Dallas Manaku (Waianae, Hi.)
Alexander Martin (Gunter, Texas)
Paitlynn Martin (Celina, Texas)
Luke Matto (Salina, Kan.)
Isabela Mccool (Pleasant Hill, Iowa)
Justin McCool (Kemp, Texas)
Raegann McDonald (Clay Center, Kan.)
Aryonna McEachin (Salina, Kan.)
Jackson McKnight (Broken Arrow, Okla.)
Delanie McMullen (Colorado Springs, Colo.)
Emorie McNabb (Borger, Texas)
Madelene McVey (Wichita, Kan.)
Kaden Mellott (Monte Vista, Colo.)
Brooke Metcalfe (Grantville, Kan.)
Alli Mickelsen (Pleasant Grove, Utah)
Caden Middleton (Calhoun, La.)
Samantha Middleton (Valley Falls, Kan.)
Lauryn Mikkelson (Salina, Kan.)
Sydney Mitchell (Orleans, Neb.)
Kayden Moline (Salina, Kan.)
Gisele Muhammad (Davenport, Iowa)
Easton Nance (Kellyville, Okla.)
Angel Navarrete (Heyburn, Idaho)
Syncere Nealy (Conroe, Texas)
Caden Nelson (Brookville, Kan.)
Hunter Newell (Salina, Kan.)
Savanna Nickum (Winfield, Kan.)
Teigan Nielsen (Hutchinson, Kan.)
Hailey Nordhus (Seneca, Kan.)
John Nossaman (Ignacio, Colo.)
Rhamaya Nunn (Blue Springs, Mo.)
Lucas Nutter (Salina, Kan.)
Maylin Owen (Salina, Kan.)
Jesse Owens (Forest Hill, La.)
Montanna Packett (Salina, Kan.)
Pedro Panades (Salina, Kan.)
Evan Pearce (Wallace, Kan.)
Shiloh Pease (Farmington, Utah)
Vincent Pertusot (Crevechamps, France)
Linus Polster (Neunkirchen am Sand, Germany)
Victoria Gay Poon (Las Vegas, Nev.)
Wyatt Powell (Tulsa, Okla.)
Timothy Provost (La Junta, Colo.)
Michael Purkey (Montreal, Quebec, Canada)
Chloe Purvis (Westmoreland, Kan.)
Landon Putman (Salina, Kan.)
Thomas Pyland (Frisco, Texas)
Mia Ramirez (Victoria, Texas)
Morgan Rasmussen (Council Bluffs, Iowa)
Justice Rebuldela (Salina, Kan.)
Matthew Redden (Gypsum, Kan.)
Kyla Reed (Centerville, Iowa)
Henry Reeg (Overland Park, Kan.)
Emma Regan (Atchison, Kan.)
Elijah Ravenz Resano (Salina, Kan.)
Adeline Rich (Billings, Mt.)
Abigail Richmond (Edmond, Okla.)
Kamryn Rietzke (Kensington, Kan.)
Alexander Rivera (Río Grande, Puerto Rico)
Larry Roberts III (Alexandria, La.)
Garrett Robertson (Hutchinson, Kan.)
Felix Rodriguez (La Feria, Texas)
Sofia Roelfs (Mascoutah, Ill.)
Deja Rubio (Northridge, Calif.)
Yamen Salameh (Muwaileh Commercial Area, Sharjah, United Arab Emirates)
Robert Sandoval (Leander, Texas)
William Schaeffer (Wichita, Kan.)
Logan Schwab (Omaha, Neb.)
Lauren Schwien (Arvada, Colo.)
Cole Segraves (Wichita, Kan.)
Gavin Shafer (Aliso Viejo, Calif.)
Lincoln Shafer (Tribune, Kan.)
Kelsey Shields (Tooele, Utah)
Kayden Shivers (Denton, Texas)
Drake Smart (Lakeport, Calif.)
Alyssa Smith (Deerfield, Kan.)
Anajaye Smith (Wichita, Kan.)
Andrew Smith (McPherson, Kan.)
Brooklynn Smith (El Dorado, Kan.)
Kylar Smith (Hutchinson, Kan.)
Malia Smith (Valley Center, Kan.)
Kayli Spall (Elizabeth, Colo.)
Alexander Spencer (Tulsa, Okla.)
Tristyn Sporcic (Omaha, Neb.)
Landon Steeger (Monument, Colo.)
Trace Sump (Olsburg, Kan.)
Steven Talbott III (Tribune, Kan.)
Allyson Taylor (Lawton, Okla.)
Kyle Thezan (Ft. Pierce, Fla.)
Anna Thielen (Dorrance, Kan.)
Autumn Thompson (Salina, Kan.)
James Titterington (Parker, Colo.)
Braulio Torres (El Paso, Texas)
Jakob Treitl (Saalfeld, Germany
Dugan Trempe (Andale, Kan.)
Daniel Vasquez III (El Paso, Texas)
Johnathan Vaughn (Hays, Kan.)
Sofia Velasco (Cancun, Mexico
Brooklyn Velotta (Thornton, Colo.)
Joyce Volk-Suenram (Salina, Kan.)
Lainey Wall (Donahue, Iowa)
Talia Walsh (Gilbert, Ariz.)
Enoch Walton (Taos, N.M.)
Sydney Wapp (Frankfort, Kan.)
Drew Wardell (Maize, Kan.)
Ryann Warren (Garden City, Kan.)
Yui Watanabe (Sugar Land, Texas)
Nathan Wegeng (Wichita, Kan.)
Grace Welsh (Herington, Kan.)
Sebastian Welter (Salina, Kan.)
Kai Wilkinson (Gilbert, Ariz.)
Conor Williams (Kaneohe, Hi.)
Dylan Williams (Prescott Valley, Ariz.)
Kyla Williams (Arlington, Texas)
Rhea Willsey (Starkville, Miss.)
Griffin Wiltse (Lutz, Fla.)
David Wind (Edmond, Okla.)
Trinity Windle (Neosho Rapids, Kan.)
Andrew Wise (Olathe, Kan.)
Joseph Wisocki (Virginia, Minn.)
Tori Wlodarczyk (Scranton, Pa.)
Madelyn Wolf (Olathe, Kan.)
Wil Yamka (Oakville, Ontario, Canada)
Adalynn Zeller (Manhattan, Kan.)
Cooper Zwiesler (Topeka, Kan.)
Dean’s Honor Roll
Thomas Adams (Corpus Christi, Texas)
Ashlynn Adcock (Hutchinson, Kan.)
Ayana Alvarez-Holmes (Forth Worth, Texas)
Aidan Anderes (Salina, Kan.)
Cayden Andersen (Ponca City, Okla.)
Carstyn Anderson (Topeka, Kan.)
Vanessa Arceo (Salina, Kan.)
Logan Arndt (Oconomowoc, Wis.)
Kori Arnold (Hillsboro, Kan.)
Grace Arteaga (Houston, Texas)
Courtney Jean Auld (Collinsville, Okla.)
Jacob Baillie (Liberty Hill, Texas)
Russell Balcer (Denver, Colo.)
Lydia Balser (Greensburg, Ind.)
Logan Baptista (Atwater, Calif.)
Justin Barker (Cumming, Ga.)
Marleigh Bates (Pratt, Kan.)
Hayden Bellamy (Colby, Kan.)
Braxton Bies (Cypress, Texas)
JaqSon Birdwhistle-Bush (Topeka, Kan.)
Alesa Bolden (Albuquerque, N.M.)
Carson Bolser (Blanchard, Okla.)
Sabrina Bontrager (Haven, Kan.)
Brinley Boyer (Minneapolis, Kan.)
Brodie Bradshaw (Inola, Okla.)
Jacob Brewster (Topeka, Kan.)
Gary Brock (Wichita, Kan.)
Cayden Brooks (Arlington, Texas)
Jacob Brown (Delphos, Kan.)
Adin Bruna (Abilene, Kan.)
Jordan Bryan (North Las Vegas, Nev.)
Kooper Buchanan (Fritch, Texas)
Alexander Burns (Fort Collins, Colo.)
Evan Burns (Minneapolis, Kan.)
Ty Butler (Orange, Texas)
Kiya Caltabiano (Nampa, Idaho)
Teagan Charles (Wichita, Kan.)
William Childers (Ness City, Kan.)
Andrew Cole (Wichita, Kan.)
Avery Conner (Fritch, Texas)
Evan Cooper (Orange, Calif.)
Talon Cope (Piedmont, Okla.)
Kieran Courter (Salina, Kan.)
Samantha Cox (Salina, Kan.)
Avery Crabtree (Shawnee Mission, Kan.)
Zachary Daley (Wagoner, Okla.)
Deegan Davies (Cedar City, Utah)
Diego Davis (Humble, Texas)
Kendall Davis (Chandler, Ariz.)
Njaila Davis (Wichita, Kan.)
Abigail Day (Pryor, Okla)
Eva Decesare (Oviedo, Fla.)
Marcus Delgado (Mount Shasta, Calif.)
Skyler Denny (North Pole, Alaska)
Dylan Dodds (Clever, Mo.)
D’Heaven Domena (Salina, Kan.)
Evonjre Donnell (Bellevue, Texas)
John Donnellon (Oklahoma City, Okla.)
Lukas Donovan (Concordia, Kan.)
Jevin Dorsey (Cathedral City, Calif.)
Ian Doss (Hoisington, Kan.)
Magen Dow (Ponder, Texas)
Timothy Duhe (Kenner, La.)
Kamajay Else (Forney, Texas)
Brody Farthing (Salina, Kan.)
Ty Fears (Sherrard, Ill.)
Tyler Fink (Wonder Lake, Ill.)
Simon Fischer (Pfarrkirchen, Germany)
Dusten Fischer-Asgari (Elk City, Kan.)
Eduardo Flores (Compton, Calif.)
Jacob Flores (Kerrville, Texas)
Joseph Fowlkes IV (Killeen, Texas)
Caden Frank (Alma, Kan.)
Tristian Garcia (Murrieta, Calif.)
Jaxxen Gillett (Kellyville, Okla.)
Neco Goins (Edmond, Okla.)
Brock Gold (Siloam Springs, Ark.)
Zachary Goldenberg (Walnut Creek, Calif.)
Ashleigh Graves (Oklahoma City, Okla.)
Nyjah Green (Phoenix, Ariz.)
Ella Gregg (Salina, Kan.)
Perry Grewell (Odessa, Texas)
Molly Griffin (Shawnee, Kan.)
William Griffith (Salina, Kan.)
Eric Grogan (Salina, Kan.)
Maxwell Guldner (Independence, Mo.)
Isabella Gutierrez-Myers (Salina, Kan.)
Emma Haag (Great Bend, Kan.)
Makenna Haas (Ellsworth, Kan.)
Kirstin Hackney (Coldwater, Kan.)
Abrianna Hahn (Salina, Kan.)
Jocelyn Hall (Cisne, Ill.)
Elli Han (Eudora, Kan.)
Kaden Hardy (Holcomb, Kan.)
Kylee Harris (Peculiar, Mo.)
Austin Hash (Pottsboro, Texas)
Jenna Hayhurst (Rose Hill, Kan.)
Aidan Henderson (Broken Arrow, Okla.)
Andrea Hernandez (Wichita, Kan.)
Miles Herren (Overland Park, Kan.)
Adalyn Herrera (McPherson, Kan.)
Jadon Hicks (North Richland Hills, Texas)
Lauren Higgins (Hoisington, Kan.)
Davin Hinote (Sedgwick, Kan.)
Benjamin Hipp (Ellsworth, Kan.)
Adison Honeycutt (Wamego, Kan.)
Darius Horvath (Carlisle, United Kingdom)
Cayden Howard (Wichita Falls, Texas)
Max Howerton (Fort Smith, Ark.)
Mateo Hoyos (Salina, Kan.)
Jace Humphrey (Salina, Kan.)
Jocelyn Huntsman (Parker, Colo.)
Veronica Ignoto (Tecumseh, Kan.)
Thatcher Ivey (Shawnee, Kan.)
Gabriel Jackson (Fort Worth, Texas)