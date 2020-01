2020 Mid-season Tournament Brackets

Salina Invitational Tournament – Girls

1. Liberal vs 8. Andover

4. Salina South vs 5. Abilene

2. Salina Central vs 7. Concordia

3. Buhler vs 6. Wichita West

Salina Invitational Tournament – Boys

1. Andover vs 8. Salina Central

4. Abilene vs 5. Liberal

2. Salina South vs 7. Concordia

3. Buhler vs 6. Wichita South

Sterling Invitational – Girls

1. Sterling vs 8. Kingman

4. Hugoton vs 5. Smoky Valley

2. Lyons vs 7. Russell

3. Southeast of Saline vs 6. Hutch Trinity

Sterling Invitational – Boys

1. Hugoton vs 8. Kingman

4. Southeast of Saline vs 5. Hutch Trinity

2. Lyons vs 7. Russell

3. Sterling vs 6. Smoky Valley

Adolph Rupp Tournament – Boys

1. Haven vs 8. Winfield

4. Garden Plain vs 5. Rose Hill

2. Cheney vs 7. Halstead

3. Minneapolis vs 6. Andale