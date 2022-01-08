Kansas Wesleyan Announces Fall Honor Rolls

Kansas Wesleyan University announced its fall honor rolls Friday, a listing of 314 students across two separate honor rolls.
Full-time students who accumulated a 3.75 grade point average or better during the fall semester were named to the President’s Honor Roll, while those who posted a GPA between 3.25–3.74 this past semester were selected to the Dean’s Honor Roll.
A full listing of those honored follows.
President’s Honor Roll
Paige Anderson (Lakeville, Minn.)
Makenzie Archer (McPherson, Kan.)
Easton Atwood (Concordia, Kan.)
Kelcie Bailey (Fort Scott, Kan.)
Kiran Bailey (Fort Scott, Kan.))
Amanda Baker (Olathe, Kan.)
Andrew Ball (McKinney, Texas)
Jessyka Barten (Woodbine, Kan.)
Courtney Beers (Olathe, Kan.)
Nathaniel Beers (Port Orchard, Wash.)
Karley Benson (Salina, Kan.)
Landon Berquist (Lawrence, Kan.)
Daisy Bingham (Huntington Beach, Calif.)
Allison Blumenthal (San Marcos, Calif.)
Catherine Bowman (Bucklin, Kan.)
Morgan Bryand (Wichita, Kan.)
Guthrie Burch (Douglass, Kan.)
Carl Bush (Salina, Kan.)
Shane Calvin (Lakin, Kan.)
Victor Cascio (Kansas City, Mo.)
Amanda Cheney (Rexford, Kan.)
Camryn Coffelt (Shawnee Mission, Kan.)
Michaela Crowe (Shawnee Mission, Kan.)
Ty Davidson (Lakin, Kan.)
Tabetha Deines (Salina, Kan.)
Hailey Delisle (Herington, Kan.)
Megan Deters (Burlingame, Kan.)
Avery DeWalt (Keller, Texas)
Cayden Diccion (Alexandria, Va.)
Tyler Doherty (Salina, Kan.)
John Downey (Redding, Calif.)
William Dryburgh (Saint Joseph, Mo.)
Trey Duffey (Topeka, Kan.)
Noah Eichelberger (Moundridge, Kan.)
Madison Elskamp (Topeka, Kan.)
Hannah Ent (Holton, Kan.)
Alexander Escobedo (Salina, Kan.)
Rachael Everitt (Kansas City, Kan.)
Spencer Foley (Lancaster, Calif.)
Richard Forbus (Las Vegas, Nev.)
Daniella Gaona (Clifton, Texas)
Trey Gilbert (Holcomb , Kan.)
Hannah Goetz (Salina, Kan.)
Tyler Goodwin (Covina, Calif.)
Jacob Gormley (Salina, Kan.)
Alexis Gunn (Overland Park, Kan.)
Hayleigh Hale-Haggard (Allen, Texas)
Cortney Hanna (Lawrence, Kan.)
Hallie Hanner-Wapelhorst (Cheney, Kan.)
Kaleigh Hanzlick (Hoisington, Kan.)
Hannah Hart (Ventura, Calif.)
Savannah Hasker (Overland Park, Kan.)
Tiffani Henry (Kingston, Okla.)
Jarren Hightower (Oklahoma City, Okla.)
Grace Holgerson (Salina, Kan.)
Isabella Holmes (Goddard, Kan.)
Easton Hunter (Colwich, Kan.)
Heidi Jones (Plainville, Kan.)
Ryann Kats (Prairie View, Kan.)
Kourtney Kaufman (Moundridge, Kan.)
Katelin Keough (Albany, Ore.)
Kyla Kind (Salina, Kan.)
Aaron King (Yates Center, Kan.)
Thad Kottich (Omaha, Neb.)
Katelynn Kuder (Minneapolis, Kan.)
Taylor Lang (Hutchinson, Kan.)
Diana Lara (Salina, Kan.)
Conner LaRosa (Herington, Kan.)
Sydney Leeper (Ingalls, Kan.)
Justin Lewis (Covington, Wash.)
Alexandra Liles (Salina, Kan.)
Jalen Lloyd (Flower Mound, Texas)
Alison Magni (Santa Maria, Calif.)
Alexandra Mansur (Henderson, Nev.)
Allison Martin (Carlton, Kan.)
Stephanie Martinez (Horizon City, Texas)
Jackson Maupin (Argyle, Texas)
Allisan McGowan (Pratt, Kan.)
Rachael McWilliams (Leavenworth, Kan.)
Emily Monson (Cheney, Kan.)
Rebekah Morris (Coffeyville, Kan.)
Kylie Mouser (Wichita, Kan.)
Delaney Nash (Salina, Kan.)
Marley Neal (Burlington, Colo.)
Reese Nebel (Hesston, Kan.)
Brian Nelson (Jamestown, Kan.)
Viet Nguyen (Wichita, Kan.)
Parker Norton (Salina, Kan.)
Maddison Nowlin (Salina, Kan.)
Trevor Oberg (McCook, Neb.)
Sven Otterness (Goodhue, Minn.)
Mariam Oubaid (Berryton, Kan.)
Samuel Overbey (Leavenworth, Kan.)
Jackson Penny (Shawnee, Kan.)
Austin Peterson (Lakewood, Colo.)
Gabriel Phillips (Valley Center, Kan.)
Savannah Pilsner (Columbus, Texas)
Taiton Reed (Salina, Kan.)
Jada Renner (Oakley, Kan.)
Aidan Richmond (North Richland Hills, Texas)
Giovanni Rios (Temecula, Calif.)
Shawna Rohrig (Salina, Kan.)
Angel Roman (St. Johns, Fla.)
Samantha Rossin (Castle Rock, Colo.)
Preston Rottinghaus (Wichita, Kan.)
Dylan Ruder (Hays, Kan.)
Elizabeth Schaefer (Lyons, Kan.)
Madison Schafer (Solomon, Kan.)
Amber Schreiber (Las Vegas, Nev.)
Melinna Schumann (Fairview, Kan.)
Zofia Selwesiuk (Katy Wroclawskie, Poland)
Noah Shepherd (Broken Arrow, Okla.)
Mariah Sigala (South El Monte, Calif.)
Audrey Sineath (Gardner, Kan.)
Grace Skelton (Wichita, Kan.)
Ethan Speer (Salina, Kan.)
Bryce Stephenson (Garland, Texas)
Ashley Taylor (Salina, Kan.)
Taryn Taylor (Lawton, Okla.)
Makenzie Teeter (Clearwater, Kan.)
Elijah Thalmann (Palmer, Kan.)
Dylan Thoman (Belleville, Kan.)
Emily Thompson (Wichita, Kan.)
Emma Turner (Topeka, Kan.)
Alexis Utz (Kansas City, Mo.)
Abril Vazquez-Ortiz (Wichita, Kan.)
Sisipako Vehikite (Santa Clara, Calif.)
Ethan Vikander (Aberdeen, S.D.
Alexandria Vogts (Sublette, Kan.)
Joshua Walker (Mukwonago, Wisc.)
Brianna Wallace (Riverside, Calif.)
Thomas Waltz (Niceville, Fla.)
Bryce Ware (Canyon, Texas)
Trevor Watson (Coffeyville, Kan.)
Kristen Watson (Holyrood, Kan.)
Ryan Weber (Bucyrus, Kan.)
Paige Welk (Laguna Niguel, Calif.)
Camry Whitekiller (Maud, Okla.)
Abby Wray (Wichita, Kan.)
Garrison Wright (Wichita, Kan.)
Thalen Wright (Lee’s Summit, Mo.)
Kaitlyn Wrye (Olathe, Kan.)
James Young (Abilene, Kan.)
Preston Yurt (Fort Collins, Colo.)
Brandon Zwiener (Norfolk, Neb.)
Dean’s Honor Roll
Stacey Adame (Englewood, Colo.)
Katelynn Ade (Salina, Kan.)
Melissa Aguila (Chino, Calif.)
Karen Cristine Alvarenga (Sao Bernardo do Campo, Brazil)
Francisco Alvarez (Colorado Springs, Colo.)
Meredith Angelotti (Shawnee, Kan.)
Jonathan Barajas (Huntington Beach, Calif.)
Seth Baratz (Edmond, Okla.)
Anthony Bargas (Salina, Kan.)
Sydney Barrett (Beloit, Kan.)
Emmanuel Becerra (Los Angeles, Calif.)
Austin Becker (Garland, Texas)
Madyson Beckett (Halstead, Kan.)
Danielle Bedwell (Medicine Lodge, Kan.)
Alayna Behrman (Craig, Colo.)
David Bellin (Berlin, Germany
Halea Bentley (Salina, Kan.)
Reece Bishop (Colorado Springs, Colo.)
Emilee Buhl (La Marque, Texas)
Eliza Camp (Winfield, Kan.)
Caitlyn Carlos (Yucaipa, Calif.)
Caleb Carter (Oklahoma City, Okla.)
Junior Celiz (Wichita, Kan.)
Wyatt Chapman (Colorado Springs, Colo.)
Emily Clark (Lincoln, Neb.)
Justin Clatterbuck (Salina, Kan.)
Bryden Cole (Salina, Kan.)
Jenna Cole (Salina, Kan.)
Katie Comley (Sterling, Kan.)
Paola Cordova (El Paso, Texas)
Byron Cox (Allen, Texas)
Katherine Crain (Arlington, Texas)
Devlin Davis (Spring Hill, Kan.)
Kaylen Dawson (Spring Hill, Kan.)
Josie Deckinger (Wichita, Kan.)
Rebekah Demetrius (Miami, Fla.)
Trent Dewyer (Albuquerque, N.M.)
Abaigeal Donovan (Concordia, Kan.)
Brock Downing (Arvada, Colo.)
Joseph Ellis (Marysville, Calif.)
Leoni Enzlmuller (Anfelden, Australia)
Nicholas Erickson (Las Vegas, Nev.)
Kevin Esquilin-Cruz (Trujillo Alto, Puerto Rico)
Hannah Farley (McPherson, Kan.)
Diego Fisher (Hollister, Calif.)
DeVante Fleming (Henderson, Colo.)
Gisselle Flores (Salina, Kan.)
Andres Fonseca Jr. (Kansas City, Kan.)
Megan Foote (Louisburg, Kan.)
Roland Frank (Murphy, Texas)
Matthew Freriks (Salina, Kan.)
Jarrett Gable (Colleyville, Texas)
Clay Gagnon (Andover, Kan.)
Cara Mia Gambina (Salina, Kan.)
Gerardo Garcia (Moscow, Kan.)
Jason Garcia (Missouri City, Texas)
Aaron Gardner (Tucson, Ariz,)
Patton Germann (Draper, Utah)
Jaedyn Gleyre (Alva, Okla.)
Noah Gonzalez (Fairoaks Ranch, Texas)
Frank Goss (Staunton, Ill.)
Ella Gotti (Salina, Kan.)
Beau Grant (Wichita, Kan.)
Maysin Griffith (Salina, Kan.)
Destiny Hackney (Thornton, Colo.)
Kaleb Hagans (Hays, Kan.)
Daniel Harkin (Manhattan, Kan.)
Eli Harris (Salina, Kan.)
Truman Harris (Lexington, Mo.)
Harley Harris (Arlington, Texas)
Cody Herdman (Aurora, Colo.)
Kevin Herman (Wichita, Kan.)
Brianna Hernandez-Silva (Las Vegas, Nev.)
Austin Hess (Garden City, Kan.)
Linda Himes (Texarkana, Ark.)
Tanza Holmes (Valley Center, Kan.)
Olivia Holt (Solomon, Kan.)
Bradyn Houltberg (Salina, Kan.)
Aubrey Iles (Graham, Texas)
Tia Jackson (Sutter, Calif.)
Maleia Jackson (Raymore, Mo.)
Manuel Jimenez (Lexington, Neb.)
Madeleine Johnson (Hugoton, Kan.)
Brynelyn Jones (Wichita, Kan.)
Jalen Jones (Katy, Texas)
Kaaliyah Joseph (Mesquite, Texas)
Thayu Kimori (Lawrence, Kan.)
Alana Lamley (Kansas City, Mo.)
Jaclyn Lawrence (Basehor, Kan.)
Ryan Lee (Sugar Land, Texas)
Adriana Lewis (Colorado Springs, Colo.)
Braeden Lewis (Edmond, Okla.)
Kailey Lloyd (Simi Valley, Calif.)
Yealex Lopez (Lewisville, Texas)
Joyceline Lucero Lopez (San Diego, Calif.)
Shelbie Luney (Pleasanton, Kan.)
Jesus Macias (Garden City, Kan.)
Drevon Macon (Compton, Calif.)
Lexi Marquez (Henderson, Nev.)
Bryan Martell (Salina, Kan.)
Bailey Menges (Colby, Kan.)
Steven Merrill (Arvada, Colo.)
Breanna Mesecher (Plainville, Kan.)
Olivia Minihan (Abilene, Kan.)
JaeVion Moreland (Burkburnett, Texas)
Petrie Moua (White Bear Lake, Minn.)
Kudzai Mugadza (Manhattan, Kan.)
Makayla Munson (Moscow, Kan.)
John Murdock Jr. (Wichita, Kan.)
Gabriella Mureeba (Allen, Texas)
Jorge Navarro (Salina, Kan.)
Ruth Nkulu (Newton, Kan.)
Savannah Noel (Portis, Kan.)
Amanda Noller (Glen Elder, Kan.)
Madeline Norrell (Chandler, Okla.)
Brandon Oaks (Salina, Kan.)
Jacob Ohlson (Culver, Kan.)
Emilly Ortega Fernandes (Spring, Texas)
Tiffany Pace (Ferris, Texas)
Hunter Pane (Burke, Va.)
Jasper Partin (Garden City, Kan.)
Lane Peters (Scandia, Kan.)
Brylee Potter (Strong City, Kan.)
Thalia Ramirez (Leawood, Kan.)
Brenna Rich (Mission Viejo, Calif.)
LaMyah Ricks (Shawnee Mission, Kan.)
Shelby Riggins (Topeka, Kan.)
Abigail Rodriguez (Amarillo, Texas)
Ayden Ryan (Roanoke, Texas)
Johnathan Santoscoy (Fort Worth, Texas)
Kristen Sayyalinh (Loves Park, Ill.)
Maggie Schneider (Chase, Kan.)
Brock Schramme (Celina, Texas)
Dalton Schuette (Colby, Kan.)
Christopher Scott (Chicago, Ill.)
Vanessa Sexton (Burleson, Texas)
Destiny-Marie Shaughnessy (Highland, Calif.)
Lauren Shaw (Arlington, Texas)
Alex Sherer (Rossville, Kan.)
Jacob Simpson (Broken Arrow, Okla.)
Dustin Sipe (Aztec, N.M.)
Avery Smith (Leawood, Kan.)
Caleb Smith (Clinton, Mo.)
Steven Solis (League City, Texas)
Andrew Sorenson (Manhattan, Kan.)
Avery Soto (Pueblo, Colo.)
Jenna Soule (Shawnee Mission, Kan.)
Nicole Stallbaumer (Sabetha, Kan.)
Isaac Stanton (Salina, Kan.)
Christian Stevens (Wakefield, Kan.)
Quinterious Sullivan (Uniontown, Ala.)
Valery Sviridov (Salina, Kan.)
Mackenzie Sweet (Parker, Colo.)
Brendan Tackett (Boerne, Texas)
Tyler Tarvin (North Richland Hills, Texas)
Tyler Triano (Hollister, Calif.)
Nicholas Vail (Pratt, Kan.)
Olivia Velasquez (Arkansas City, Kan.)
Rodrigo Vera (Lima, Peru)
Michael Vongphakdy (Salina, Kan.)
Conally Webb (Royse City, Texas)
Carly Wells (Dwight, Kan.)
Celine Wetiba (Wichita, Kan.)
Taylor Wiley (San Antonio, Texas)
Elizabeth Willison (Moore, Okla.)
Ethan Wilson (Marietta, Okla.)
Charles Winchester (Junction City, Kan.)
Daron York (Houston, Texas)
Kenneth Zimmerman (Spearville, Kan.)