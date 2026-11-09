COLLEGE – Winter Week 4 Schedule/Scores

By Christian Orr November 9, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 4 schedule/results

Monday, November 9

KCAC Men’s Basketball

Sterling at East Central

MIAA Men’s Basketball

Central Oklahoma vs. Texas A&< Texarkana

Missouri Western at Quincy

Nebraska Kearney at Wayne State

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Arkansas Tech

Central Missouri vs. Missouri- St. Louis

Central Oklahoma vs. Southwestern Christian

Fort Hays State vs. Tabor

Newman vs. Rockhurst

Missouri Southern vs. Cottey

Nebraska Kearney vs. Sioux Falls

Pittsburg State at Southwestern Oklahoma

 

Tuesday, November 10

KCAC Men’s Basketball

Avila vs. Missouri Valley

Bethel at Oklahoma Science and Arts

Kansas Wesleyan at Columbia

Ottawa at Concordia

Tabor at Wayland Baptist

York at Nebraska Omaha

KCAC Women’s Basketball

Avila vs. Missouri Valley

Bethany at Chadron State

MIAA Men’s Basketball

Newman vs. Missouri State

 

Wednesday, November 11

KCAC Men’s Basketball

Evangel vs. College of the Ozarks

McPherson at Baker

KCAC Women’s Basketball

Evangel vs. Stephens

Friends at Oklahoma Science & Arts

Kansas Wesleyan at Haskell

Ottawa vs. Missouri Baptist

Saint Mary vs. Park

Southwestern at Cottey College

MIAA Women’s Wrestling

Northeastern State at Fort Hays Open

 

Thursday, November 12

KCAC Men’s Basketball

York vs. Barclay

KCAC Women’s Basketball

York vs. Barclay

KCAC Men’s Wrestling

Friends at NOC Scrimmage

Saint Mary vs. Benedictine

MIAA Women’s Basketball

Central Oklahoma vs. Henderson State

Emporia State at Ouachita Baptist

MIAA Men’s Wrestling

Nebraska Kearney at Chadron State

 

Friday, November 13

KCAC Women’s Basketball

Southwestern vs, Central Christian

KCAC Women’s Wrestling

Avila, Friends, Ottawa, Saint Mary, York at Missouri Valley Open

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith vs. East Central – at Tulsa, Okla.

Central Missouri vs. Southern Arkansas – at Tulsa, Okla.

Central Oklahoma vs. Minnesota Crookston

Emporia State vs. Minn.-Duluth

Fort Hays State at Southwest Minnesota State

Newman vs. Southwestern Oklahoma State

Missouri Southern vs. Arkansas Tech – at Wichita

Missouri Western vs. St. Cloud State

Nebraska Kearney at Concordia St. Paul

Northeastern State vs. Texas A&M Kingsville – at Tulsa

Pittsburg State vs. Sioux Falls – in Kansas City

Washburn vs. Minnesota State – Moorhead – in Kansas City

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith vs. Arkansas Monticello

Central Missouri vs. Augustana

Central Oklahoma at Ouachita Baptist

Emporia State vs. Henderon State

Fort Hays State at Drury

Newman at Southern Arkansas

Missouri Southern vs. Mary

Missouri Western vs. Northern State

Nebraska Kearney vs. Minnesota Crookston

Northeastern State vs. Southwestern Oklahoma

Pittsburg State at Southwest Baptist

Washburn at St. Cloud State

MIAA Men’s Wrestling

Fort Hays State, Northeastern State at Fort Hays State Duals

MIAA Women’s Wrestling

Fort Hays State at Missouri Valley Open

 

Saturday, November 14

KCAC Men’s Basketball

York at Avila

Kansas Wesleyan at Bethany

Bethel at McPhersson

Evangel at Saint Mary

Sterling at Friends

Oklahoma Wesleyan vs. Southwestern

Ottawa at Tabor

KCAC Women’s Basketball

York at Avila

Kansas Wesleyan at Bethany

Bethel at McPherson

Evangel at Saint Mary

Sterling at Friends

Southwestern at Oklahoma Wesleyan

Ottawa at Tabor

KCAC Men’s Wrestling

Avila, Friends, Ottawa, Saint Mary, York Grand View Open

KCAC Women’s Wrestling

Avila, Ottawa, York at Missouri Valley Open

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith vs. Southern Arkansas – at Tulsa Okla.

Central Missouri vs. East Central – at Tulsa Okla.

Central Oklahoma vs. Oklahoma Christian

Emporia State vs. Bemidji State

Fort Hays State at Concordia-St. Paul

Newman vs. Arkansas Tech

Missouri Southern vs. Southwestern Christian – at Wichita

Missouri Western vs. Minnesota Duluth

Northeastern State vs. Henderson – at Tulsa

Pittsburg State vs. Minnesota State – Moorhead – in Kansas City

Washburn vs. Minnesota State – Mankato – in Kansas City

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith vs. Southern Arkansas

Central Missouri vs. U Mary

Fort Hays State vs. Southwest Baptist

Newman at Arkansas Monticello

Missouri Southern vs. Augustana

Missouri Western vs. Minnesota Crookston

Nebraska Kearney vs. Northern State

Northeastern State vs. Oklahoma Baptist

Pittsburg State at Drury

Washburn at Southern Minnesota

MIAA Men’s Wrestling

Nebraska Kearney at Grand View Open

 

Sunday, November 15

MIAA Men’s Wrestling

Central Oklahoma vs. Augustana

Northeastern State at Drury Open