COLLEGE – Winter Week 4 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 4 schedule/results
Monday, November 9
KCAC Men’s Basketball
Sterling at East Central
MIAA Men’s Basketball
Central Oklahoma vs. Texas A&< Texarkana
Missouri Western at Quincy
Nebraska Kearney at Wayne State
MIAA Women’s Basketball
Arkansas Fort Smith at Arkansas Tech
Central Missouri vs. Missouri- St. Louis
Central Oklahoma vs. Southwestern Christian
Fort Hays State vs. Tabor
Newman vs. Rockhurst
Missouri Southern vs. Cottey
Nebraska Kearney vs. Sioux Falls
Pittsburg State at Southwestern Oklahoma
Tuesday, November 10
KCAC Men’s Basketball
Avila vs. Missouri Valley
Bethel at Oklahoma Science and Arts
Kansas Wesleyan at Columbia
Ottawa at Concordia
Tabor at Wayland Baptist
York at Nebraska Omaha
KCAC Women’s Basketball
Avila vs. Missouri Valley
Bethany at Chadron State
MIAA Men’s Basketball
Newman vs. Missouri State
Wednesday, November 11
KCAC Men’s Basketball
Evangel vs. College of the Ozarks
McPherson at Baker
KCAC Women’s Basketball
Evangel vs. Stephens
Friends at Oklahoma Science & Arts
Kansas Wesleyan at Haskell
Ottawa vs. Missouri Baptist
Saint Mary vs. Park
Southwestern at Cottey College
MIAA Women’s Wrestling
Northeastern State at Fort Hays Open
Thursday, November 12
KCAC Men’s Basketball
York vs. Barclay
KCAC Women’s Basketball
York vs. Barclay
KCAC Men’s Wrestling
Friends at NOC Scrimmage
Saint Mary vs. Benedictine
MIAA Women’s Basketball
Central Oklahoma vs. Henderson State
Emporia State at Ouachita Baptist
MIAA Men’s Wrestling
Nebraska Kearney at Chadron State
Friday, November 13
KCAC Women’s Basketball
Southwestern vs, Central Christian
KCAC Women’s Wrestling
Avila, Friends, Ottawa, Saint Mary, York at Missouri Valley Open
MIAA Men’s Basketball
Arkansas Fort Smith vs. East Central – at Tulsa, Okla.
Central Missouri vs. Southern Arkansas – at Tulsa, Okla.
Central Oklahoma vs. Minnesota Crookston
Emporia State vs. Minn.-Duluth
Fort Hays State at Southwest Minnesota State
Newman vs. Southwestern Oklahoma State
Missouri Southern vs. Arkansas Tech – at Wichita
Missouri Western vs. St. Cloud State
Nebraska Kearney at Concordia St. Paul
Northeastern State vs. Texas A&M Kingsville – at Tulsa
Pittsburg State vs. Sioux Falls – in Kansas City
Washburn vs. Minnesota State – Moorhead – in Kansas City
MIAA Women’s Basketball
Arkansas Fort Smith vs. Arkansas Monticello
Central Missouri vs. Augustana
Central Oklahoma at Ouachita Baptist
Emporia State vs. Henderon State
Fort Hays State at Drury
Newman at Southern Arkansas
Missouri Southern vs. Mary
Missouri Western vs. Northern State
Nebraska Kearney vs. Minnesota Crookston
Northeastern State vs. Southwestern Oklahoma
Pittsburg State at Southwest Baptist
Washburn at St. Cloud State
MIAA Men’s Wrestling
Fort Hays State, Northeastern State at Fort Hays State Duals
MIAA Women’s Wrestling
Fort Hays State at Missouri Valley Open
Saturday, November 14
KCAC Men’s Basketball
York at Avila
Kansas Wesleyan at Bethany
Bethel at McPhersson
Evangel at Saint Mary
Sterling at Friends
Oklahoma Wesleyan vs. Southwestern
Ottawa at Tabor
KCAC Women’s Basketball
York at Avila
Kansas Wesleyan at Bethany
Bethel at McPherson
Evangel at Saint Mary
Sterling at Friends
Southwestern at Oklahoma Wesleyan
Ottawa at Tabor
KCAC Men’s Wrestling
Avila, Friends, Ottawa, Saint Mary, York Grand View Open
KCAC Women’s Wrestling
Avila, Ottawa, York at Missouri Valley Open
MIAA Men’s Basketball
Arkansas Fort Smith vs. Southern Arkansas – at Tulsa Okla.
Central Missouri vs. East Central – at Tulsa Okla.
Central Oklahoma vs. Oklahoma Christian
Emporia State vs. Bemidji State
Fort Hays State at Concordia-St. Paul
Newman vs. Arkansas Tech
Missouri Southern vs. Southwestern Christian – at Wichita
Missouri Western vs. Minnesota Duluth
Northeastern State vs. Henderson – at Tulsa
Pittsburg State vs. Minnesota State – Moorhead – in Kansas City
Washburn vs. Minnesota State – Mankato – in Kansas City
MIAA Women’s Basketball
Arkansas Fort Smith vs. Southern Arkansas
Central Missouri vs. U Mary
Fort Hays State vs. Southwest Baptist
Newman at Arkansas Monticello
Missouri Southern vs. Augustana
Missouri Western vs. Minnesota Crookston
Nebraska Kearney vs. Northern State
Northeastern State vs. Oklahoma Baptist
Pittsburg State at Drury
Washburn at Southern Minnesota
MIAA Men’s Wrestling
Nebraska Kearney at Grand View Open
Sunday, November 15
MIAA Men’s Wrestling
Central Oklahoma vs. Augustana
Northeastern State at Drury Open